Milano: aggredisce viaggiatore e tenta rapina in stazione centrale, Polfer arresta 38 enne

- Ieri sera, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino ghanese di 38 anni per tentata rapina. L’uomo, all’interno della Stazione Centrale di Milano, si è avvicinato a un viaggiatore seduto in attesa del treno e gli ha sferrato un pugno tentando poi di strappargli dal polso un bracciale e un orologio. La vittima ha reagito al tentativo di rapina grazie anche all’aiuto di un passante e, raggiunta la zona binari, ha dato l’allarme tramite personale security di Trenitalia. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno bloccato l’uomo, senza fissa dimora e con precedenti penali, e l’hanno arrestato. (Com)