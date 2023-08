Frosinone: sorpreso con 70 granni di cocaina, arrestato 29enne a Piedimonte San Germano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 29enne originario della Valle dei Santi nel frusinate è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di 70 grammi di cocaina. Il giovane è stato sorpreso a casa di un’amica residente a Piedimonte San Germano mentre era sottoposto alle prescrizioni del “foglio di via obbligatorio” dal Comune. Per evitare le verifiche il 29enne ha opposto resistenza ai militari, i quali però lo hanno bloccato e perquisito. L'uomo nascondeva la cocaina nel cappuccio della felpa. Condotto nel carcere di Cassino il 29enne ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. (Rer)