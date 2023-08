Imprese: Zoppas (Ice), saldo commerciale positivo nei primi sei mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice), Matteo Zoppas, ha commentato l’ultima nota Istat sul commercio con l’estero e prezzi all’import relativi a giugno 2023, affermando che si tratta di “segnali confortanti, anche se in un contesto di rallentamento”. Lo ha reso noto un comunicato stampa di Ice. “Dal punto di vista congiunturale, a giugno 2023, rispetto a maggio dello stesso anno, l'export segna una lieve crescita (+0,4 per cento) verso entrambe le aree: Ue (+0,5 per cento) ed extra Ue (+0,3 per cento). Su base annua, l'export conferma la sua crescita moderata e aumenta dell'1 per cento rispetto a giugno 2022, con un aumento più consistente delle vendite extra-Ue (+2,8 per cento) mentre le vendite Ue calano dello 0,6 per cento”, ha dichiarato Zoppas. “Da inizio anno le esportazioni nel periodo gennaio-giugno 2023 registrano una crescita tendenziale cumulata del 4,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, anche in questo caso trainata dalle vendite extra-Ue (+6,9 per cento)”, ha aggiunto il presidente di Ice. “Da sottolineare quanto evidenziato dall'Istat rispetto alle risposte dei mercati, come Usa e Francia che si mantengono forti, mentre Cina, Germania, Belgio e Turchia, anche se in misura diversa, subiscono una battuta d'arresto. Una situazione da tenere monitorata anche nei prossimi mesi che potranno rivelarsi cruciali per interpretare le evoluzioni dell'export in questi Paesi, anche considerando che, tanto la Cina quanto la Germania, rappresentano dei mercati di riferimento per alcuni comparti primari come food, fashion e componentistica”, ha detto Zoppas. (segue) (Com)