Imprese: Zoppas (Ice), saldo commerciale positivo nei primi sei mesi del 2023 (2)

- “In particolare, l'ingresso della Cina in deflazione, dovuto al rallentamento dei consumi interni, sta suscitando un andamento altalenante che rende meno certa la ripresa economica”, ha affermato il presidente di Ice, aggiungendo: “Tra i settori che trainano l'export a livello tendenziale ci sono l'automotive, che ha fatto segnare nei primi sei mesi dell'anno un +26 per cento, a fronte di un aumento della produzione del 8,5 per cento e i prodotti alimentari (+8,6 per cento) tra cui spicca la filiera del vino con oltre 1,5 miliardi di euro nel primo trimestre 2023 (+5 per cento) grazie al forte contributo del distretto del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene (+12,6 per cento), nonostante oggi abbia registrato una frenata dovuta in larga parte all'overstocking del 2022”. Zoppas ha dichiarato: “Il deficit energetico (-3.888 milioni) è in forte riduzione rispetto all'anno precedente (-9.335 milioni) consentendo così alle imprese italiane di essere meno esposte al rischio di essere dipendenti dal mercato. Un segnale positivo sui prezzi arriva dal fronte interno: l'inflazione a luglio registra un rallentamento della crescita e resta invariata su base mensile”. Il presidente di Ice ha concluso: “Su base annua l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto a luglio 2023 del 5,9 per cento rispetto a luglio 2022. Seppur lontani dai livelli di inflazione del 2018 e 2019, questo rallentamento aiuta a recuperare parte della competitività del Made in Italy nei mercati esteri. La previsione del trend rimane ottimistica, nonostante gli schemi del passato siano sempre meno un punto di riferimento". (Com)