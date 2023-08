Slovenia: Golob, abbiamo risorse sufficienti per misure di intervento dopo inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato della Slovenia ha risorse sufficienti da destinare alle misure di intervento dopo le inondazioni. Lo ha affermato il primo ministro di Lubiana, Robert Golob, durante la visita di oggi in alcune aree dell'alta valle della Savinja colpite dalle alluvioni nei giorni scorsi. Lo riporta la stampa locale. "Il governo preparerà presto un pacchetto di aiuti per la popolazione", ha affermato il premier, sottolineando che "verrà data priorità a coloro che sono rimasti senza un tetto". "Dobbiamo essere realistici, andare avanti passo dopo passo, ogni singolo giorno, poi pianificheremo ulteriormente, questo è l'unico modo per procedere", ha aggiunto Golob. Secondo la stampa, la maggior parte delle aziende e delle fabbriche della zona sono rimaste sotto il fango e circa 8 mila posti di lavoro sono a rischio solo in questa parte del Paese. Stando alle stime preliminari del ministero della Difesa, nelle zone colpite ci sono inoltre più di 400 case ed edifici completamente inabitabili o distrutti. (Seb)