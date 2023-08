Turismo: Santanchè, traina crescita occupazione Mezzoggiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La notizia che sia proprio il turismo a trainare la crescita dell’occupazione nel sud dell’Italia è un’ottima notizia che non ci coglie, però, di sorpresa". Lo dice il ministro del Turismo Daniela Santanchè commentando i dati diramati da Srm. "Sappiamo benissimo - prosegue - che il turismo è un acceleratore economico che offre concrete possibilità di lavoro anche per i profili con alta professionalità, ma soprattutto il turismo può diventare la prima industria Nazionale e se pensiamo che già oggi rappresenta, tra diretto ed indiretto, il 13 per cento del Pil nazionale possiamo ben immaginare dove possa spingersi". "Questo scenario - sottolinea il ministro - deve spingerci a proseguire nella definizione di investimenti e misure mirati a valorizzare le peculiarità territoriali, culturali, enogastronomiche che contraddistinguono il nostro meridione, ricco di destinazioni ambitissime dai turisti di tutto il mondo. Le politiche attuate dal governo in questi mesi, fra cui anche il bonus estate che porta nella busta paga dei lavoratori del comparto circa 500 euro in più, insieme alla detassazione delle mance, stanno contribuendo a costruire anche un’immagine solida di un comparto che si vuole rendere sempre più strutturato e stabile”, conclude Santanchè.(Com)