Paraguay: re Felipe di Spagna parteciperà a cerimonia insediamento presidente Pena

- Il re di Spagna, Felipe VI, si recherà in Paraguay lunedì prossimo per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente eletto del Paese, Santiago Pena Palacios, in programma ad Asuncion il 15 agosto. Secondo quanto riferito in un comunicato diffuso dalla Casa reale, le autorità locali hanno organizzato una cena di benvenuto per il 14 ospitata dal presidente uscente, Mario Abdo Benitez, alla quale parteciperanno ospiti internazionali, tra cui altri capi di Stato, come il brasiliano Luiz Inacio Lula Da Silva, l'argentino Alberto Fernandez, e l'uruguaiano Luis Lacalle. (Spm)