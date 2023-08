Trasporti: Cgil, bene affidamento in house tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè ha annunciato che sussistono i requisiti per l'affidamento in house del servizio pubblico locale per le annualità dal 2024 al 2027, che permetterà finalmente di poter stipulare, entro l'anno, il nuovo Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Atac. Così, in una nota, la Cgil e la Filt Cgil di Roma e del Lazio. "È una notizia che attendevamo da tempo e che, immaginiamo, possa portare benefici all' utenza che usufruisce del servizio e ai lavoratori del settore. Ora - continua la nota - crediamo possano esserci i presupposti per un rilancio di Atac funzionale al miglioramento del servizio da offrire alla cittadinanza e a tutti coloro che quotidianamente frequentano la città; contestualmente crediamo potranno trovare giovamento anche le lavoratrici e i lavoratori che hanno contribuito a far si che si arrivasse alla chiusura della procedura concorsuale, manifestando nel contempo uno spiccato senso di responsabilità e appartenenza". (segue) (Com)