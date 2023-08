Trasporti: Cgil, bene affidamento in house tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordiamo infatti che essi hanno spesso fatto fronte alle continue criticità durante l'espletamento delle proprie funzioni, pagando un prezzo molto alto sulla propria pelle con l'aumentare delle aggressioni del personale di front line. Il rilancio dell'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico può rappresentare una scelta fondamentale verso una gestione più partecipativa, efficiente e orientata al miglioramento continuo, dettata soprattutto dal coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti. Restiamo altrettanto convinti che un trasporto pubblico veramente efficiente per i cittadini e i turisti della nostra Regione non possa prescindere da una programmazione dello stesso più complessiva, che passi attraverso una Agenzia Unica Regionale, e da una maggiore quota di risorse destinate. Solo in questa maniera si riuscirà a offrire un servizio all'altezza delle aspettative e che sappia affrontare tutte le sfide future", concludono i sindacati. (Com)