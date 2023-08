Yemen: liberati cinque dipendenti dell'Onu in ostaggio per 18 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque membri del personale di sicurezza delle Nazioni Unite, rapiti nello Yemen 18 mesi, fa sono stati rilasciati. Lo hanno annunciato oggi le Nazioni Unite. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha accolto con favore il rilascio e "ribadisce che il rapimento è un crimine disumano e ingiustificabile e chiede che gli autori vengano individuati", ha affermato in una nota il vice portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq. I cinque operatori erano stati rapiti nel governatorato meridionale di Abyan, il 13 febbraio del 2022, mentre facevano ritorno nella città portuale di Aden, dopo aver effettuato una missione in altre regioni del Paese. Non è stata accertata l'identità dei rapitori. Aden, infatti, dalla conquista di Sanaa da parte della milizia sciita ribelle degli Houthis, avvenuta nel 2014, è diventata la sede del governo yemenita internazionalmente riconosciuto. (Res)