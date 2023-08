Speciale infrastrutture: Emilia-Romagna: da Regione 52 milioni per 105 progetti di innovazione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere progetti di ricerca industriale strategici e trasferirne i risultati scientifici e tecnologici al sistema delle imprese. Questo in sintesi l’obiettivo del “Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di specializzazione intelligente” uscito nel marzo scorso e che prevedeva uno stanziamento inziale di 25 milioni di euro. Estesa la rete di imprese e centri di ricerca coinvolti. I progetti infatti sono stati proposti da raggruppamenti che vanno da un minimo di tre ad un massimo di cinque laboratori, di cui almeno due accreditati alla Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna. Mentre sono almeno due le imprese coinvolte nell’ accordo di collaborazione che ogni beneficiario ha stipulato per ciascun progetto. Le aziende dovranno partecipare attivamente alle diverse fasi del progetto, verificare e dimostrare le tecnologie introdotte, godendo dell’accesso sperimentale ai risultati da diffondere ad altre imprese interessate, anche con il supporto dei Clust-ER e della rete dei Tecnopoli. La Strategia S3 2021-2027 è lo strumento con cui Regioni e Paesi membri dell'Unione europea individuano obiettivi e priorità per gli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti caratteristici di ogni territorio. La Strategia di specializzazione intelligente della Regione Emilia-Romagna - alla base degli interventi del Programma regionale Fesr 2021-2027 per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione - individua 15 ambiti tematici prioritari e otto aree di specializzazione strategica: agroalimentare, edilizia e costruzioni, meccatronica e motoristica, industrie della salute e del benessere, industrie culturali e creative, innovazione nei servizi, digitale e logistica, energia e sviluppo sostenibile, turismo. A queste si aggiungono due nuove aree ad alto potenziale di sviluppo: la space economy e il settore delle grandi infrastrutture critiche o complesse, in coerenza con il piano delle attività produttive e ricerca industriale approvato in Assemblea legislativa. (Com)