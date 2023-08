Speciale infrastrutture: Brasile, ministero delle Città stanzia 146 milioni di euro per autobus a Rio de Janeiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti del ministero delle Città per l'acquisto di autobus fanno parte di un'ampia partnership tra il governo federale e il municipio di Rio de Janeiro. In tutto gli stanziamenti per la mobilità urbane della seconda città del Paese saranno pari a 2,6 miliardi di real (483 milioni di euro) tra sistema trasporto pubblico su gomma e realizzazione della tangenziale nel quartiere di Campo Grande. "Con la crescita demografica e le crescenti richieste di mobilità urbana – riferisce il governo in una nota - investimenti di questo tipo diventano vitali per la qualità della vita dei cittadini con il miglioramento dei trasporti pubblici, delle infrastrutture e della mobilità urbana è lo specchio della volontà di offrire un servizio più efficiente e accessibile ai cittadini popolazione". (Brb)