Speciale infrastrutture: Webuild, aperta la galleria Facchini del progetto Terzo valico

- Attivata oggi la nuova galleria Facchini 1 inserita nel tracciato del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi - Nodo di Genova e realizzata dal General Contractor guidato da Webuild per conto di Rete ferroviaria italiana, con il supporto della società di ingegneria Italferr, queste ultime entrambe società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane. L'opera - si legge in una nota - si colloca nel tratto di linea ferroviaria tra bivio Fegino e bivio Polcevera del nodo di Genova, in particolare nell'ultimo miglio di accesso ai Porti di Genova. Gli interventi di rifacimento della galleria hanno previsto la completa demolizione della galleria storica e la ricostruzione della nuova attraverso un innovativo sistema realizzativo, applicato per la prima volta in ambito ferroviario. I lavori di allargamento, infatti, sono stati preceduti da un consolidamento teleguidato dell'intera linea tramite tecnologia HDD (Horizontal Directional Drilling), che ha permesso di creare una sorta di cappello di protezione agli scavi. Dalla parte superiore della galleria sono stati inoltre realizzati alcuni fori da cui sono state iniettate particolari miscele volte ad accrescere la stabilità del terreno. I lavori di allargamento sono stati eseguiti con impiego di moderne centine semiautomatiche che hanno consentito di ridurre in maniera considerevole i rischi delle attività in sotterraneo. (segue) (Com)