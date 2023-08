Speciale infrastrutture: Rixi (Lega), via libera da Mit e Mef al nuovo regolamento Marebonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via libera da Mit e Mef al nuovo regolamento sul Marebonus. Il decreto disciplina le modalità di ripartizione ed erogazione di risorse a favore delle imprese di autotrasporto conto terzi che utilizzano le autostrade del mare". Lo afferma in una nota il deputato della Lega e vice ministro al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, che parla di "un passo avanti finalizzato al miglioramento della catena intermodale strada-mare per favorire la decongestione della rete viaria e la riduzione degli impatti negativi sul traffico mediante il maggior utilizzo di servizi marittimi ro-ro e ro-pax". (Com)