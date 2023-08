Murgia: cordoglio vertici istituzionali Regione Sardegna per scomparsa scrittrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Cordoglio dei vertici istituzionali sardi per la scomparsa, avvenuta ieri, della scrittrice Michela Murgia, 51 anni, morta a Roma dopo una lunga malattia. “Il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Christian Solinas, anche a nome della Giunta regionale – si legge in una nota - esprime i sensi del più profondo cordoglio istituzionale e personale ai parenti e familiari tutti della scrittrice, drammaturga e critica letteraria Michela Murgia, della quale ricorda l'intenso impegno culturale, civile e politico”. Profondo cordoglio anche dal Consiglio regionale per la morte di Michela Murgia. Per il presidente dell'assemblea sarda, Michele Pais, “la Sardegna perde una scrittrice di talento: è una grande perdita per la nostra terra. La sua vivacità intellettuale ha arricchito la democrazia”. Murgia nel 2014 aveva partecipato alla corsa per la presidenza della Regione sostenuta dalla coalizione "Sardegna possibile", una lista civica, una di amministratori e dal partito indipendentista ProgReS-Progettu Republìca. (Rsc)