- La compagnia Qazaq Air lancerà voli diretti da Almaty, in Kazakhstan, a Bishkek, in Kirghizistan, a partire dal prossimo 11 settembre. Lo ha reso noto la stessa linea aerea in un comunicato. I voli saranno operati tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, da velivoli De-Havilland Dash 8-Q400. Il costo di un biglietto di sola andata, già in vendita, parte da 51,47 dollari.(Res)