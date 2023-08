Colombia: segnalata valigia con esplosivo, massima allerta all'aeroporto di Cucuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della città colombiana di Cucuta, al confine con il Venezuela, è in massima allerta per la possibile presenza di esplosivo in una valigia abbandonata nei pressi dell'Aeroporto internazionale Camilo Daza. L'allarme è stato confermato dal colonnello Carlos Andres Garcia, vice comandante della Polizia di Cucuta. "Abbiamo disposto un operativo straordinario con nostri agenti, con specialisti artificieri e con personale incaricato di ispezionare l'area", ha detto Garcia intervistato dai media locali. Il personale di sicurezza è impegnato nel verificare la fondatezza dell'allarme. L'emergenza, scattata dopo che i cani hanno dato segnale positivo ispezionando una valigia, ha spinto le autorità a sospendere in via preventiva i voli nazionali e internazionali, e ad allertare i residenti dei quartieri circostanti lo scalo. Nel 2021 le autorità individuarono una valigia con esplosivo nello stesso aeroporto. Il tentativo di disinnescare l'ordigno si concluse allora con la morte di due artiticieri. (Mec)