Cultura: Calenda, allucinante mettere nostro patrimonio a disposizione idiozie miliardari

Leader di Azione

19 luglio 2021

- “Trovo semplicemente allucinante che il patrimonio culturale italiano venga messo a disposizione di due miliardari che vogliono darsele come adolescenti idioti”. Lo scrive su X (ex Twitter) il leader di Azione, Carlo Calenda, in merito all’ipotesi di un incontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. “Altro che amor patrio e rispetto per la propria storia. E non è una questione di quanto pagano. Ci sono cose – sottolinea Calenda – che semplicemente non sono in vendita”. (Rin)