Tunisia: traffico di organi, arrestate cinque persone

- Il pubblico ministero e portavoce del tribunale di primo grado di Kasserine, Slah Eddine Rachdi, ha annunciato l'arresto di cinque persone, tra cui una donna, accusate di aver costituito una rete internazionale di traffico di organi. In una dichiarazione rilasciata all'emittente radiofonica "Mosaique", Rachdi ha chiarito che il capo della banda ha la doppia nazionalità siro-turca. Le indagini sono tuttora in corso per rintracciare altri elementi della banda dedita al traffico di organi. (Tut)