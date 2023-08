© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che poco prima delle 16, sulla A4 Milano-Brescia è stato riaperto il tratto compreso tra Seriate e Bergamo verso Milano, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 174, che ha visto coinvolti due mezzi pensanti e due autovetture. Attualmente il traffico transita su due corsie e si registrano 4 km di coda in direzione di Milano. (Com)