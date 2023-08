Trasporti: nota Mit, soddisfazione Salvini per apertura nuova galleria Terzo valico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La nuova galleria Facchini 1 nell’ambito dei lavori di realizzazione del Terzo Valico dei Giovi - Nodo di Genova, afferma una nota del Ministero alle infrastrutture e trasporti, "è un’opera di particolare rilievo, in quanto si colloca nell'ultimo miglio di accesso ai Porti di Genova e risponde all’esigenza del nuovo traffico dei treni merci a standard europeo in coerenza con i programmi di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e del progetto del Terzo Valico. Il dossier era stato seguito con attenzione in questi mesi dal vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha espresso la sua soddisfazione".(Com)