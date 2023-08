Serbia: sondaggio, metà dei giovani vuole lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La metà dei giovani della Serbia ha in programma di lasciare il Paese, a fronte di una percentuale dell'11,8 per cento che invece non vuole emigrare. Lo riporta il sondaggio annuale sui giovani del Paese balcanico presentato oggi a Belgrado dall'Organizzazione della gioventù della Serbia (Koms). Secondo la rilevazione, le ragioni principali del desiderio di emigrare dalla Serbia sono “il tenore di vita più alto e una vita più dignitosa”. La rappresentante del Koms, Miljana Pejic, ha affermato che gli Stati Uniti e il Canada sono le mete più desiderate, mentre l'Europa rimane leggermente indietro. Il sondaggio è stato condotto dal 19 al 25 aprile, su un campione di 1.209 intervistati tra i 15 e i 30 anni. (Seb)