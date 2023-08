Ghana: Ue accoglie con favore abolizione pena di morte, "passo storico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea accoglie con favore l'abolizione della pena di morte in Ghana. "Con questo passo storico, il Ghana si unisce alla maggior parte dei paesi del mondo che hanno eliminato la pena capitale. La pena di morte è una punizione crudele e disumana, che rappresenta un'inaccettabile negazione della dignità e dell'integrità umana. Non esistono prove convincenti per dimostrare che serva da deterrente al crimine, mentre eventuali errori giudiziari sono irreversibili", si legge in una dichiarazione del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). "L'Unione europea si oppone fermamente alla pena di morte in ogni circostanza e continuerà a lavorare per la sua abolizione nei pochi paesi rimasti dove è ancora in vigore", conclude la nota. (Beb)