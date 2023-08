Difesa: premier iracheno Sudani, “necessaria fermezza nel far rispettare la legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria “fermezza nel far rispettare la legge e nel preservare il prestigio dello Stato, senza esitare nell’adozione di quelle misure necessarie per consolidare lo Stato di diritto e per migliorare la sicurezza e la stabilità”. Lo ha dichiarato ieri il primo ministro e comandante supremo delle Forze armate dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, durante una riunione tra i direttori delle varie agenzie dei servizi di sicurezza del Paese, tenutasi nel governatorato sud-orientale di Maysan. Come riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, nel governatorato, le principali criticità sul piano della sicurezza dipendono dai conflitti tra clan e dalle reti criminali che gestiscono traffici illeciti, in particolare quello di stupefacenti, che hanno serie ripercussioni sul tessuto sociale e sulla pace civile. L’attenzione di Sudani per la sicurezza, peraltro, ha assunto particolare vigore alla luce dell’interesse dell’attuale governo federale e del governo della Regione autonoma del Kurdistan iracheno di attrarre investimenti stranieri e di integrare il Paese nelle reti di relazioni economiche regionali. Per questo, Baghdad sta concentrando i propri sforzi sull’eradicazione delle cellule residue dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is) e, in generale sulla stabilizzazione del Paese. Anche Erbil, da parte sua si sta adoperando da un lato per risolvere le dispute politiche interne tra il Partito democratico del Kurdistan (Kdp, che detiene le redini del governo regionale) e l’Unione patriottica del Kurdistan (Puk, accusata dalla Turchia di sostenere più o meno direttamente il Partito dei lavoratori del Kurdistan – Pkk, turco), e dall’altro per unificare le forze di sicurezza che fanno riferimento ai combattenti peshmerga. (segue) (Irb)