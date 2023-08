Difesa: premier iracheno Sudani, “necessaria fermezza nel far rispettare la legge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Negli ultimi mesi, Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno espresso all’Iraq e alla regione autonoma curdo-irachena la propria disponibilità a cooperare con entrambe sul piano della difesa e della sicurezza. Ieri, peraltro, il consigliere per la Sicurezza nazionale, Qassem al Araji, ha affermato che l’Iraq ha “acquisito una notevole esperienza nel campo della lotta al terrorismo, sottolineando l’importanza di mettere in atto la “strategia antiterrorismo” elaborata da Baghdad, al fine di rendere il Paese “sicuro e stabile”. Anche con i Paesi vicini, ha sottolineato Al Araji, l’Iraq ha adottato misure importanti per il controllo dei confini, per il quale è necessario un forte impegno dei reparti di intelligence. Alla base delle relazioni di Baghdad con gli Stati limitrofi, infatti, secondo il consigliere, c’è soprattutto “il comune interesse per la sicurezza e la stabilità nella regione”. Un analogo interesse comune, peraltro, è anche alla base della visita ufficiale negli Stati Uniti della delegazione “di alto livello” del governo federale iracheno, guidata dal ministro della Difesa, Thabet Mohammed al Abbasi. La visita, avvenuta “su invito ufficiale del dipartimento della Difesa Usa dal 7 all’8 agosto, è culminata con un “impegno reciproco per la continua cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in tutti i campi, inclusa la missione per eradicare l’Is, condotta dall’Iraq”, come ha riferito l’ambasciatrice Usa a Baghdad, Alina Romanowski. (segue) (Irb)