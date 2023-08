Difesa: premier iracheno Sudani, “necessaria fermezza nel far rispettare la legge (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano panarabo “Al Araby al Jadeed”, dunque, malgrado gli appelli crescenti rivolti a Washington affinché ritiri le proprie truppe dal territorio iracheno, le autorità tanto di Baghdad, quanto di Erbil manifestano il vivo interesse a mantenere una cooperazione strategica con gli Stati Uniti, in particolare in tema di difesa e sicurezza. Questo è stato infatti il principale argomento di discussione durante i colloqui tenuti dalla delegazione irachena negli Usa, gli scorsi 7 e 8 agosto. In particolare, in quelli con il segretario di Stato alla Difesa, Lloyd Austin, con il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, e con i rappresentanti del Comando centrale Usa (Centcom) in Iraq. Secondo il sito web di informazione “Al Monitor”, la visita rientra nel quadro dell’impegno di Washington nell’elaborare una strategia “post-Stato islamico” per le relazioni con l’Iraq in tema di difesa e sicurezza. L’Iraq, infatti, assieme al Qatar, sarebbe uno dei punti di riferimento regionali a partire dai quali Washington potrebbe cercare di contrastare l’intraprendenza diplomatica della Cina, che ha condotto allo storico accordo siglato a Pechino lo scorso 10 marzo da Iran e Arabia Saudita. (Irb)