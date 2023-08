Egitto: ministro delle Finanze, "affronteremo le sfide di cui parla Moody's"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze dell'Egitto, Mohamed Maait, ha detto che Moody's ha dimostrato di comprendere le difficoltà e le sfide esterne e interne che l'economia egiziana deve affrontare e che la influenzano negativamente. "Abbiamo ottenuto una solida performance finanziaria, nonostante le sfide attuali e abbiamo eseguito accordi di investimento per vendere azioni in società governative per un valore di 1,9 miliardi di dollari", ha affermato Maait, secondo una nota stampa del ministero. Maait ha aggiunto: "Stiamo lavorando per ottenere più riforme e misure strutturali nei prossimi mesi per gestire le attuali sfide che l'economia egiziana deve affrontare in generale e quelle citate nel rapporto di Moody's". (Cae)