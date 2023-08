Karabakh: premier armeno Pashinyan, l'Azerbaigian continua a bloccare convogli umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian continua a bloccare i convogli umanitari diretti al Nagorno-Karabakh attraverso il corridoio di Lachin. Lo ha dichiarato oggi durante una riunione del governo il premier dell’Armenia, Nikol Pashinyan, citato dall’agenzia di stampa “Armenpress”. Secondo il capo dell'esecutivo di Erevan, il 26 luglio sono stati inviati aiuti umanitari per la popolazione del Nagorno-Karabakh, ma “i 19 camion che trasportavano cibo e medicine rimangono bloccati vicino all’ingresso del corridoio di Lachin”. “Vorrei ricordare che questi camion hanno 361 tonnellate di aiuti umanitari. Il loro contenuto è stato verificato da diplomatici stranieri accreditati in Armenia e può essere nuovamente accertato in qualsiasi momento con nuove ispezioni”, ha detto Pashinyan. Il premier armeno ha sottolineato che “il blocco del convoglio umanitario conferma ulteriormente i timori che l'Azerbaigian voglia commettere un genocidio contro gli armeni del Nagorno-Karabakh”, osservando che Baku non sta ancora attuando le “sentenze vincolanti” della Corte internazionale di giustizia sul libero movimento di persone, merci e veicoli lungo il corridoio di Lachin. “In queste condizioni devo notare che la migliore soluzione sarebbe la revoca del blocco illegale del corridoio e l'avvio del dialogo Stepanakert-Baku nell'ambito di un meccanismo internazionale. Da parte sua, l’Armenia continua a ribadire il suo impegno per una soluzione e invita l'Azerbaigian ad astenersi da iniziative che annullino la possibilità storica di stabilire la pace", ha affermato Pashinyan. (Rum)