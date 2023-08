Speciale energia: Algeria-Russia, ministro Energia discute con gruppi russi di cooperazione in settore minerario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere dell’Algeria, Mohamed Arkab, ha discusso con i funzionari di due istituzioni russe, Karpinski Mining Research Institute e Geotec, della collaborazione nel settore minerario. Secondo quanto riferito dai media di Algeri, i colloqui, avvenuti in videoconferenza, si sono concentrati su vari aspetti, tra cui l'esplorazione mineraria, lo sfruttamento delle risorse minerarie, la formazione nel settore, nonché le possibilità di cooperazione tra le istituzioni attive in questo campo in Algeria e le loro controparti russe. Le parti hanno anche discusso di come poter trarre vantaggio dalle esperienze e scambiare conoscenze. Da parte loro, i funzionari russi hanno presentato informazioni dettagliate sulle attività delle rispettive istituzioni, riguardanti l'esplorazione mineraria, la mappatura geologica, nonché le loro collaborazioni con le principali compagnie petrolifere e minerarie russe e straniere. Inoltre, si è discusso della possibilità di stabilire partnership concrete per la realizzazione di progetti di ricerca e l’esplorazione di minerali, in particolare minerali preziosi e terre rare, divenuti aree strategiche e vitali. Le parti hanno sottolineato l'importanza di raggiungere accordi di comprensione al fine di facilitare l'attuazione di progetti concreti e reciprocamente vantaggiosi. Un comunicato stampa del ministero dell'Energia algerino ha confermato questo impegno di collaborazione in campo minerario con la Russia. (Ala)