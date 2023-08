Speciale energia: Cina, piccolo reattore nucleare completa assemblaggio modulo centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblaggio del modulo centrale del primo reattore modulare commerciale al mondo di piccole dimensioni (SMR), il Linglong One, è stato completato, secondo il suo sviluppatore, la China National Nuclear Corporation (CNNC).L'evento segna l'apice del processo di installazione del Linglong One, costituendo un passo storico nella miniaturizzazione dell'energia nucleare globale e confermando la Cina come Paese all'avanguardia a livello globale in termini di costruzione di SMR modulari.Situato nella provincia insulare meridionale cinese di Hainan, il Linglong One è un reattore modulare polifunzionale ad acqua pressurizzata di piccole dimensioni sviluppato autonomamente dalla CNNC.Il modulo centrale è la componente chiave del Linglong One, ed è stato progettato e acquistato in modo indipendente dall'Istituto di energia nucleare della Cina, sotto il controllo della CNNC. Esso comprende elementi come recipienti a pressione e generatori di vapore. (Xin)