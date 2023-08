Speciale energia: Russia-Ucraina, centrale di Zaporizhzhia, possibile arresto della sesta unità per fornire vapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia sta valutando l’ipotesi di effettuare un “arresto a caldo” della sesta unità per fornire vapore all’impianto. E’ quanto si legge in un comunicato emesso dai gestori della centrale. Lo scorso 25 luglio, precisa ancora la nota, era stato segnalato un arresto a caldo del reattore numero 4, dopo che il quinto era stato raffreddato per una manutenzione programmata. Sempre i gestori russi hanno fatto sapere che il reattore numero 4 ha visto un arresto per una perdita di vapore. I tecnici hanno dunque deciso di tramutare l’arresto inizialmente a caldo in uno “a freddo” per garantire l’operatività delle apparecchiature nel lungo periodo ed in particolare nella stagione invernale. La perdita di vapore potrebbe essere stata causata dal calo dell’alimentazione elettrica e di cui aveva dato notizia l’operatore ucraino per l’energia nucleare, Energoatom. "La notte del 10 agosto la centrale nucleare di Zaporizhzhia, temporaneamente occupata, ha subito un calo dell’alimentazione dalla principale linea di trasmissione di energia esterna da 750 kV. Successivamente, la centrale ha dovuto passare all'unica linea di riserva disponibile da 330 kV, la cui disconnessione mette a rischio le forniture esterne”, si leggeva in una nota di Energoatom. (Rum)