Speciale energia: Spagna, Iberdrola termina costruzione del suo primo impianto fotovoltaico a Murcia

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha completato la costruzione del suo primo impianto fotovoltaico nella regione di Murcia e sta ora iniziando i lavori di messa in funzione. Come riferito in un comunicato, l'impianto, denominato Fv Penarrubia e situato tra Yecla e Jumilla, ha una capacità di 50 megawatt e produrrà energia pulita per alimentare più di 25 mila abitazioni all'anno. Il progetto fotovoltaico, che ha richiesto un investimento di quasi 30 milioni di euro, è composto da oltre 90 mila moduli fotovoltaici, che genereranno più di 86 mila megawattora all'anno e contribuiranno a evitare l'emissione di 15 mila tonnellate di CO2. Questo impianto è il primo ad essere costruito nell'ambito dell'operazione firmata da Iberdrola lo scorso gennaio con il fondo sovrano norvegese, Norges Bank, per convertire un portafoglio di 1,2 gigawatt di energia eolica e fotovoltaica in Spagna. (Spm)