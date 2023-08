Speciale energia: Egitto, è necessario diversificare risorse con aumento elettricità da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto deve diversificare le proprie risorse energetiche aumentando la fornitura di elettricità generata da fonti rinnovabili, mediante una collaborazione con il settore privato e con le principali aziende internazionali del settore. Lo ha dichiarato ieri il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, in occasione di un incontro con il primo ministro, Mustafa Madbouly, il ministro dell'Energia elettrica e delle Energie da fonti rinnovabili, Mohamed Shaker, e il ministro del Petrolio, Tarek El Molla, secondo quanto riferito da "Egyptian Gazette". Durante l'incontro si è discusso di come garantire in modo sostenibile e costante l'approvvigionamento di energia elettrica per il Paese, al fine di prevenire future interruzioni nelle forniture, causate dalla carenza di combustibili. Inoltre, sin dall'inizio dell'incontro è stato avviato il coordinamento tra i ministeri dell'Energia e del Petrolio al fine di garantire l'approvvigionamento del carburante necessario per il funzionamento delle centrali elettriche. Attraverso tali misure è stata mantenuta la loro operatività considerando che "l'aumento senza precedenti delle temperature ha richiesto quantità maggiori di carburante per sostenere le capacità di produzione delle centrali elettriche". Tali iniziative sono state lanciate in un momento in cui la domanda globale di carburante sta crescendo. Per tali ragioni, si legge su "Egyptian Gazette", il governo egiziano ha adottato una "politica temporanea tesa ad alleggerire il carico sulla rete elettrica nazionale". (Cae)