Speciale energia: Serbia, Ente statale energia indice concorso pubblico per nomina direttore generale

- L'Ente statale dell'energia serbo (Eps) ha indetto un concorso pubblico per la nomina del nuovo direttore generale. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta", secondo cui il bando precisa che il candidato ideale deve possedere un alto livello di capacità manageriali, esperienza nel settore energetico e nei programmi di riforma e trasformazione aziendale, nonché almeno 10 anni di esperienza in posizioni dirigenziali. Il termine ultimo per l'invio delle candidature è il 15 settembre. Circa due mesi fa era stato nominato direttore a interim dell'azienda Dusan Zivkovic, succeduto nella stessa funzione a Miroslav Tomasevic, che era subentrato in Eps dopo il crollo del settore dell'energia termica nel dicembre 2021, quando l'azienda pubblica era sotto la direzione di Milorad Grcic. (Seb)