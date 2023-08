© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte dopo settimane di segno più torna a diminuire l'incidenza dei casi da Covid. Rispetto ai sette giorni precedenti è a -13,9 per cento. L'occupazione dei posti letto ordinari si è attesta allo 0,7 per cento, mentre le terapie intensive rimangono vuote. Infine, la positività dei tamponi è stata al 3,5 per cento. (Rpi)