Veneto: Zaia, chiesto a governo di dichiarare stato di emergenza nazionale per granchio blu

- L'8 agosto ho chiesto al Governo di dichiarare lo stato di emergenza nazionale per il granchio blu. Lo ha annunciato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel corso di un punto stampa tenutosi questa mattina. "Siamo di fronte ad una tragedia. Siamo preoccupatissimi. I dati - ha sottolineato - sono inquietanti: nel 2019 la raccolta ha raggiunto 87 chili, nel 2022 sono stati raccolti 10 mila chili. La nostra laguna diventa un'incubatrice, una boma esplosiva". "Ho l'impressione - ha poi proseguito Zaia - che non ci siamo ancora fatti l'idea della portata di questa catastrofe che ci sta toccando. Il granchio apre la vongola e mangia il mollusco: ci sono tonnellate di vongole che ormai non esistono più. Il danno tocca un settore che in regione si compone di 1.400 addetti. Temperature, salinità della laguna sono perfetti per fare sopravvivere il il granchio. Al Polesine, si aggiungono i danni nel veneziano, nel ravennate e nel Friuli Venezia Giulia. "Questa specie aliena rischia di cambiare l'ecosistema ma anche la nostra dimensione produttiva", ha concluso. (Rev)