Vaticano: Papa, solidarietà alle vittime degli incendi alle Hawaii

- Papa Francesco esprime "la propria solidarietà a tutti coloro che soffrono" a causa degli incendi nelle Hawaii. In un telegramma indirizzato a monsignor Christophe Pierre, nunzio apostolico negli Stati Uniti, si legge: "Sua Santità Papa Francesco ha appreso con profonda tristezza la notizia della perdita di vite umane e della distruzione causata dagli incendi selvaggi sull'isola di hawaiana di Maui, ed esprime la propria solidarietà a tutti coloro che soffrono per questa tragedia, specialmente a coloro i cui cari sono morti o dispersi". Il Pontefice assicura "preghiere per le vittime, i feriti e gli sfollati, nonché per i primi soccorritori e il personale di emergenza". (Civ)