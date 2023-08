Israele: Shin Bet, arrestato ebreo iraniano accusato di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza interna di Israele (Shin Bet) ha arrestato un ebreo di origine iraniana con le accuse di spionaggio per conto delle Forze di sicurezza di Teheran. Lo ha reso noto in un comunicato lo stesso Shin Bet. La presunta spia, che ha parenti in Israele, è stata arrestata subito dopo il suo atterraggio in Israele e ha confessato di essere giunta nel Paese per raccogliere informazioni e scattare fotografie per conto degli ufficiali di sicurezza iraniani. Prima di giungere in Israele, il sospettato aveva incontrato i funzionari della sicurezza iraniani e aveva ricevuto una scatola di fazzoletti destinata per sistemare l'attrezzatura fotografica, di telefoni cellulari, caricabatterie e denaro. Mentre era in Iran, il sospettato ha ricevuto dal suo supervisore iraniano istruzioni sugli indirizzi degli obiettivi da sorvegliare durante il suo soggiorno in Israele. La presunta spia, dopo essere stata bloccata all'aeroporto israeliano, ha fatto ritorno in Iran. (segue) (Lib)