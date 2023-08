Israele: Shin Bet, arrestato ebreo iraniano accusato di spionaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo episodio si inserisce in un più ampio piano dell'Iran teso a stabilire reti di spionaggio e a organizzare attività terroristiche in Israele, oltre a influenzare le reti per ampliare le divisioni sociali", ha dichiarato il Servizio di sicurezza interna. "Lo Shin Bet, in collaborazione con i suoi partner nel sistema di sicurezza, lavora incessantemente e continuerà a operare con determinazione per rilevare e contrastare i tentativi dell'Iran di agire contro lo Stato di Israele, sia attraverso azioni terroristiche che operazioni di spionaggio e cibernetiche", ha dichiarato il Servizio di sicurezza israeliano. L'arresto di oggi giunge pochi giorni dopo che il tribunale distrettuale di Gerusalemme aveva assolto due donne e un uomo israeliani precedentemente accusati di fornire informazioni e avere contatti con una presunta spia iraniana che li aveva contattati tramite le piattaforme social Facebook e WhatsApp. Gli imputati facevano parte di un gruppo di cinque persone di origine iraniana che erano state arrestate dallo Shin Bet e dalla polizia israeliana nel gennaio 2022. Si presume che fossero stati reclutati da un agente iraniano, noto come Rambud Namdar, per condurre attività di raccolta di informazioni in Israele. Tutti e cinque sono stati accusati di aver avuto contatti con un agente straniero, mentre due degli imputati sono stati accusati di aver divulgato informazioni che avrebbero potuto giovare al nemico. (Lib)