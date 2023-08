Ucraina: Zelensky annuncia scioglimento di tutti i comitati militari regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi durante una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale lo scioglimento di tutti i comitati militari regionali. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Rbc”, sulla base di quanto riferito sul sito della presidenza ucraina. La decisione di Zelensky arriva a seguito delle ispezioni dei comitati militari nel Paese. “In totale, sono già in corso 112 procedimenti penali contro funzionari dei comitati. Sono emersi abusi di potere in varie regioni: Donetsk, Poltava, Vinnycja, Odessa, Kiev, Lviv”, ha affermato il leader ucraino. Secondo quanto emerso dalle ispezioni, come ha spiegato Zelensky, vi sono stati casi “arricchimento illegale e fondi ottenuti irregolarmente per profitti personali”. Come ricorda “Rbc”, nell’ultimo mese alcuni responsabili dei Centri territoriali di reclutamento e sostegno sociale sono stati coinvolti in scandali. Per esempio, sono stati scoperti immobili in Spagna e veicoli di lusso intestati al commissario militare della regione di Odessa, come anche due automobili e due appartamenti che il commissario regionale di Dnipropetrovsk ha consegnato al padre. (segue) (Kiu)