Ucraina: Zelensky annuncia scioglimento di tutti i comitati militari regionali (2)

- “La soluzione è sciogliere i comitati militari regionali. Cinismo e corruzione in tempo di conflitto equivalgono a tradimento”, ha detto Zelensky, aggiungendo che “questo sistema dovrebbe essere gestito da persone che sanno esattamente cosa è la guerra, da soldati che sono stati al fronte e che non possono più essere in trincea perché hanno perso la salute o gli arti, ma hanno conservato la dignità e non hanno cinismo”. “Prima della nomina dei nuovi commissari militari ci saranno controlli da parte del servizio di sicurezza dell'Ucraina”, ha assicurato Zelensky. (Kiu)