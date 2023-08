Veneto: Zaia, via libera dal ministero Ambiente a dossier candidatura Unesco della Pesciara di Bolca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo ottenuto il via libera dal ministero dell'Ambiente del dossier di candidatura a Patrimonio dell'Umanità della Pesciara di Bolca, che si trova in Lessinia. Lo ha annunciato Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Un patrimonio unico con catalogate 250 specie ittiche. A settembre presenteremo l'ultimo ritrovamento. Bolca potrebbe diventare il nostro decimo sito Unesco, un altro modo per valorizzare un'altra zona del nostro territorio", ha concluso. (Rev)