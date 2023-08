Balneari: Zucconi (Fd’I), bene controlli, chi sbaglia viene sanzionato nel rispetto di chi lavora onestamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene che vengano fatti i controlli negli stabilimenti balneari, esattamente come vengono fatti in tutti gli altri pubblici esercizi. Così in una nota il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, commentando le ispezioni che i Nas hanno fatto presso alcuni stabilimenti balneari. “Siamo facendo un lavoro di monitoraggio e vedremo quali saranno i risultati finali, mentre segnaliamo che chi sfrutta strumentalmente tali notizie, peraltro incomplete, non fa altro che confermare la sua avversione ideologica contro le aziende turistiche”, sottolinea Zucconi, che aggiunge: “Siamo convinti che chi sbaglia debba essere sanzionato, senza sé e senza ma, e siamo dell’idea che questo possa solo far bene a tutti gli altri operatori del settore, la stragrande maggioranza, che lavorano onestamente e nel rispetto delle regole”. (Rin)