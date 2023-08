Usa: Elon Musk, contattati Meloni e Sangiuliano per incontro di lotta con Zuckerberg a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imprenditore statunitense Elon Musk ha concordato con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, l’organizzazione di un incontro di lotta con il proprietario di Meta, Mark Zuckerberg, in un sito storico di Roma. Lo ha annunciato lo stesso Musk sul suo social X, noto precedentemente come Twitter. “Il combattimento sarà gestito dalle nostre fondazioni e non dall’Ufc”, ha precisato l’uomo d’affari facendo riferimento alla più importante organizzazione statunitense nel campo delle arti marziali miste. L’incontro, ha aggiunto Musk, sarà trasmesso in diretta su X e sulle piattaforme di Meta (Facebook e Instagram) e avrà come sfondo “l’antica Roma”. “Ho parlato con il primo ministro dell’Italia e il ministro della Cultura. Hanno concordato sul luogo epico”, ha quindi affermato l’uomo più ricco del mondo, che in precedenza aveva manifestato l’intenzione di organizzare il combattimento all’interno del Colosseo. “Tutto – ha sottolineato - sarà fatto nel rispetto del passato e del presente dell’Italia”. L’idea di un incontro di lotta libera tra Musk e Zuckerberg era stato avanzato dal primo dopo la creazione da parte di Meta del social network Threads, considerato diretto concorrente di X. (Was)