Spagna: Diaz (Sumar), agire su margini imprese per difendere cittadini da inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro spagnola uscente e leader di Sumar, Yolanda Diaz, ha chiesto di agire sui margini delle imprese e di proteggere i cittadini di fronte all'impennata dell'inflazione e all'aumento dei prezzi dei generi alimentari. "L'aumento dell'inflazione, dovuto al prezzo del carburante e degli alimenti, colpisce soprattutto chi ha di meno. I prezzi degli alimenti sono aumentati del 31 per cento da prima della pandemia. Dobbiamo agire sui margini delle imprese e proteggere i cittadini", ha scritto Diaz in un messaggio pubblicato su X. Secondo i dati pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), a luglio l'inflazione è cresciuta dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente e ha aumentato il tasso su base annua di al 2,3 per cento. (Spm)