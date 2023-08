Migranti: Zaia, spero che non ci sarà un nuovo hub in Veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spero proprio che non ci sia un nuovo hub in Veneto. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, rispondendo ai giornalisti al termine del punto stampa tenutosi in mattinata. "L'Europa non ci da una mano. Il riconoscimento di status di rifugiato - ha spiegato - viene dato solo nell'11 per cento dei casi. In linea teorica sappiamo che un 70 o 80 per cento non ha titolo per varcare il suo nazionale. Se ospitiamo coloro che non hanno titolo, togliamo spazio a coloro che lo hanno. Il 40 per cento di quelli che qui giungono, scompaiono". "C'è un problema sociale: ci sono persone che non hanno un pezzo di pane per sfamarsi. Vedo numeri inquietanti: in Veneto in questo momento sono ospitati 9 mila migranti. Con questi numeri spero che non arriveremo a rivedere situazioni come quella di Cona", ha concluso. (Rev)