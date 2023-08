Verona: Provincia investe 7,5 milioni nel piano asfaltature per estate 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia di Verona ha investito 7,5 milioni di euro nel pianto asfaltature per l'estate 2023 lungo le strade di propria competenza. I lavori, iniziati in questi giorni, riguarderanno oltre 60 chilometri di strada. "Sono lavori che la Provincia programma per ogni estate – ha spiegato il presidente della provincia di Verona, Flavio Pasini – a cui vanno aggiunti interventi straordinari per diversi altri chilometri di viabilità che vengono effettuati in base alle necessità, prediligendo comunque la bella stagione, garantendo così cantieri più brevi e una maggiore tenuta nel tempo del manto d'usura". (Rev)