Romania: 250 militari di Francia e Lussemburgo partecipano a esercitazioni a Babadag

- Circa 250 militari di Francia e Lussemburgo parteciperanno tra il 14 e il 18 agosto all'esercitazione Deployex nel poligono di Babadag. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Bucarest con un comunicato. "Il movimento delle truppe e dei mezzi tecnici avverrà lunedì. Lo scopo dell'organizzazione Deployex è quello di praticare il rapido dispiegamento delle truppe e dell'equipaggiamento del gruppo di battaglia della Nato", ha riferito il dicastero romeno. Inoltre, l’esercitazione contribuisce a migliorare il livello di interoperabilità delle forze all'interno del gruppo di battaglia della Nato, essendo una continuazione dell’addestramento svolto in precedenza a Cincu. Come sottolineato dal ministero della Difesa, il gruppo tattico della Nato contribuisce all'aumento della cooperazione militare della Romania con i Paesi partecipanti (Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo) e al consolidamento della sicurezza dello spazio euro-atlantico su il fianco orientale. "La cooperazione con partner strategici e l'esistenza di strutture di combattimento rilevanti sul territorio nazionale contribuiscono ad aumentare la capacità di difesa e deterrenza nel contesto della guerra in Ucraina e della crisi nella regione del Mar Nero", si legge nel comunicato del ministero romeno. (Rob)