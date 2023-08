Speciale difesa: Ucraina, Podolyak, le esplosioni in Russia diventeranno più frequenti ed efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esplosioni sul territorio della Russia stanno diventando più frequenti e l'efficacia di tali incidenti migliorerà. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak in un'intervista a "Channel 24". "Voglio assolutamente dire che i servizi speciali ucraini hanno una rete sufficientemente efficace in Russia. Possono usare questa rete. Penso che il numero di tali incidenti aumenterà", ha detto Podolyak. Secondo il consigliere presidenziale, gli incidenti con "droni non identificati" diventeranno più frequenti in Russia e l'efficienza migliorerà nel tempo. "È chiaro che si stanno sviluppando sistemi di difesa aerea e sono in corso attività d'intelligence. E l'efficacia di questi attacchi aumenterà gradualmente", ha aggiunto Podolyak. Allo stesso tempo, il consigliere presidenziale ha sottolineato che l'Ucraina non sta combattendo sul territorio della Russia. "Indubbiamente, sono gli stessi russi che stanno combattendo sul territorio della Russia. Si autodistruggeranno. Questo è chiaro. Possiamo solo fornire ulteriori servizi di consulenza a persone che si stanno applicando per come aiutare i russi a distruggere la Russia stessa", ha affermato Podolyak. (Kiu)