Roma: realizzati oltre 1.000 loculi ossari per tumulazione resti dei defunti al cimitero Laurentino

Sono terminati i lavori all'interno del Cimitero Laurentino per la realizzazione di 1.008 nuovi loculi ossari. Grazie a questo importante intervento, potranno essere inserite in graduatoria e soddisfatte entro l'autunno 171 richieste di tumulazione già pervenute, rimanendo un'ampia capienza ulteriore. Il cantiere è stato interamente finanziato da Roma Capitale per un importo pari a 140 mila euro. A partire da ottobre prossimo, dopo l'esecuzione dei necessari collaudi tecnici, i nuovi loculi saranno disponibili alle richieste dell'utenza attraverso una graduatoria con la quale saranno programmate le assegnazioni.